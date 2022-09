I fondi congelati rientrano in Afghanistan

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo lunghi mesi di negoziati, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato il trasferimento di asseta New York della Banca Centrale Afghana (Dab) per tre miliardi e mezzo di dollari in un fondo fiduciario svizzero, denominato Fondo Afghano. La mossa, descritta come un modo per portare un po’ di sollievo alla martoriata popolazione afghana, è la luce in fondo al tunnel di lunghi mesi di negoziati che vedevano il governo dei Talebani chiedere la restituzione dei sette miliardi di dollaridalle istituzioni americane dopo il ritiro della coalizione Nato da Kabul. Nel Febbraio 2022 il Presidente Biden aveva autorizzato il rilascio della metà delle riserve lasciato che la metà restante proseguisse l’iter del contezioso iniziato dopo gli attacchi dell’undici settembre 2001. Durante le discussioni diplomatiche, i punti di ...