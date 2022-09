Empoli-Milan, Tonali recupera: ora Pioli gli chiede più gol / News (Di giovedì 29 settembre 2022) Sandro Tonali, centrocampista rossonero, sarà a disposizione per Empoli-Milan di Serie A. Prossimo step: segnare qualche gol in più Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 settembre 2022) Sandro, centrocampista rossonero, sarà a disposizione perdi Serie A. Prossimo step: segnare qualche gol in più

AntoVitiello : Buona notizia da Milanello: stamattina #Tonali è tornato ad allenarsi in gruppo Recuperato per Empoli #Milan @MilanNewsit - ManuFilippone95 : RT @tomorienjoyer_: Empoli 7-1 Milan L'unico gol lo segna Fernando Torres - musagete10 : @The__Musti Empoli-Milan per un vero milanista è Kakà che fa gol da casa sua - OdeonZ__ : Tonali e Cambiaghi, chi si rivede 14 anni dopo. Il salto (in alto) di Sandro e Nicolò - The__Musti : Empoli Milan per un vero milanista è Torres che segna con una torsione assurda su un cross di merda di Ignazio Abate -