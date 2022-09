Elezioni, è caos l’attribuzione dei seggi: aggiustamenti su 30 nomi. Chi entra e chi esce (Di giovedì 29 settembre 2022) Umberto Bossi è eletto e torna a Montecitorio. Il Senatùr è da ieri pomeriggio eletto nel plurinominale di Varese nonostante fino a martedì risultasse escluso. Tutto accade per un "errore", denunciato da un altro leghista ed esperto di leggi elettorali, Roberto Calderoli, nell'attribuzione provvisoria dei seggi da parte del Viminale. Ma il caso Bossi è solo la punta dell'iceberg: la faccenda non riguarda solo il fondatore della Lega ma, a quanto si apprende, un'altra trentina di parlamentari che in queste ore potrebbero vedere avverati o delusi i propri sogni.Nei partiti, come si può immaginare, si è scatenato il caos, tra telefonate, allarmi, sospiri di sollievo e poi tutti incollati con gli occhi alle schermate dell'applicazione Eligendo del sito del Viminale per capire chi è dentro e chi fuori. Il nome più conosciuto, si assicura, è ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 settembre 2022) Umberto Bossi è eletto e torna a Montecitorio. Il Senatùr è da ieri pomeriggio eletto nel plurinale di Varese nonostante fino a martedì risultasse escluso. Tutto accade per un "errore", denunciato da un altro leghista ed esperto di leggi elettorali, Roberto Calderoli, nell'attribuzione provvisoria deida parte del Viminale. Ma il caso Bossi è solo la punta dell'iceberg: la faccenda non riguarda solo il fondatore della Lega ma, a quanto si apprende, un'altra trentina di parlamentari che in queste ore potrebbero vedere avverati o delusi i propri sogni.Nei partiti, come si può immaginare, si è scatenato il, tra telefonate, allarmi, sospiri di sollievo e poi tutti incollati con gli occhi alle schermate dell'applicazione Eligendo del sito del Viminale per capire chi è dentro e chi fuori. Il nome più conosciuto, si assicura, è ...

NicolaPorro : ?? ULTIM’ORA ?? È caos al #Viminale per Umberto #Bossi, ecco cos’è successo???? - mcc43_ : Straordinaria performance! #ElezioniPolitiche2022 : è caos eletti al Viminale, correzioni in 8 regioni | in attesa… - infoitinterno : Elezioni Regionali Sicilia, nel Siracusano è caos in 43 sezioni - SoniaLaVera : RT @PalermoToday: Pd, il segretario regionale Barbagallo apre al M5S: 'Non mi dimetto ma bisogna rigenerare il partito' - massimi89529615 : RT @NicolaPorro: ?? ULTIM’ORA ?? È caos al #Viminale per Umberto #Bossi, ecco cos’è successo???? -