Detenzione e coltivazione di stupefacenti, arrestato 52enne (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Procede ininterrotta l'azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga: la lotta senza quartiere sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti. In tale contesto un'altra indagine è stata condotta dai Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, che ha portato all'arresto di un 52enne di Serino, ritenuto responsabile di Detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella mattinata di ieri, nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione dell'uomo, il fiuto di "Olli" (questo il nome del cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato ...

