Borzonasca | il santone del Centro Anidra è tornato in libertà | “Dolore per Roberta | ma la rispettai”

ilgiornale : Per la morte di Roberta Repetto, insegnante di 40 anni a cui fu asportato un neo sul tavolo da cucina del centro ol… - danielebanfi83 : Roberta Repetto, una giovane donna di 40 anni (figlia dell'ex sindaco di Chiavari), anziché affidarsi alla medicina… -

Il Secolo XIX

Abbonati per leggere anchePaolo Bendinelli , noto come il '' del centro Anidra di, in provincia di Genova, e il medico Paolo Oneda - esecutore materiale dell'intervento e imputato esclusivamente per omicidio ... Libero il santone del Centro Anidra: «Dolore per Roberta, ma la rispettai» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Accolta l'istanza presentata dal legale del santone del centro Anidra: decisiva la derubricazione del reato di omicidio da volontario a colposo ...