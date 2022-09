Atalanta, non c’è pace per Zappacosta: altro stop nel test con la Pro Patria (Di giovedì 29 settembre 2022) Davide Zappacosta si ferma ancora per infortunio. Durante l’amichevole odierna contro la Pro Patria, infatti, l’esterno difensivo di Gasperini è uscito alla metà del primo tempo per un infortunio di natura muscolare. Il terzino dell’Atalanta ha già saltato tutta la preparazione estiva a causa di una lesione al retto femorale. Rientrato a metà settembre, poi, si è fatto nuovamente male saltando le sfide contro Cremonese e Roma. Le sue condizioni sono da valutare in vista della partita di domenica in Serie A contro la Fiorentina al Gewiss Stadium. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Davidesi ferma ancora per infortunio. Durante l’amichevole odierna contro la Pro, infatti, l’esterno difensivo di Gasperini è uscito alla metà del primo tempo per un infortunio di natura muscolare. Il terzino dell’ha già saltato tutta la preparazione estiva a causa di una lesione al retto femorale. Rientrato a metà settembre, poi, si è fatto nuovamente male saltando le sfide contro Cremonese e Roma. Le sue condizioni sono da valutare in vista della partita di domenica in Serie A contro la Fiorentina al Gewiss Stadium. SportFace.

angelomangiante : #Dybala. Zero minuti nelle ultime tre partite (Atalanta + due Argentina) per non rischiare il flessore. Arrivo st… - gippu1 : È morto Bruno 'Maciste' #Bolchi (1940-2022) - ovvero la prima figurina del primo album Panini, non in ordine numeri… - sportface2016 : #Atalanta | Non c'è pace per #Zappacosta: altro stop nel test con la #ProPatria - sportli26181512 : Non c'è pace per Zappacosta! Un nuovo infortunio in amichevole - Fiorentinanews : #Mandragora: '#Jovic è un ragazzo d'oro e non deve essere etichettato. L'#Atalanta non è cambiata, sarà uno scontro… -