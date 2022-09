Anche la sinistra può essere illiberale. E io sono stanco di chi criminalizza le critiche (Di giovedì 29 settembre 2022) di Antonio Non ho votato Pd perché sono veramente stanco di una sinistra, in cui ho creduto per sette decenni, che pensa solo ai diritti civili e dimentica la questione sociale, che si compiace della culture cancel e punta al pensiero unico, che ti ghettizza e criminalizza se fai una tua considerazione critica o osi esprimere un dissenso. Se sul ddl Zan suggerisci un aggiustamento degli articoli 4 e 7, vieni subito etichettato come omofobo; se sei per una regolamentazione degli sbarchi, come diceva a suo tempo “l’incauto” Minniti, sei razzista; se ti pronunci per la legalità, cosa molto cara al vecchio Pci, sei fascista; se dici che il popolo deve tornare ad essere il protagonista del contesto socio-politico, sei populista; se sostieni che l’Italia non può restare un fanalino di coda e un “Paese a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) di Antonio Non ho votato Pd perchéveramentedi una, in cui ho creduto per sette decenni, che pensa solo ai diritti civili e dimentica la questione sociale, che si compiace della culture cancel e punta al pensiero unico, che ti ghettizza ese fai una tua considerazione critica o osi esprimere un dissenso. Se sul ddl Zan suggerisci un aggiustamento degli articoli 4 e 7, vieni subito etichettato come omofobo; se sei per una regolamentazione degli sbarchi, come diceva a suo tempo “l’incauto” Minniti, sei razzista; se ti pronunci per la legalità, cosa molto cara al vecchio Pci, sei fascista; se dici che il popolo deve tornare adil protagonista del contesto socio-politico, sei populista; se sostieni che l’Italia non può restare un fanalino di coda e un “Paese a ...

LaVeritaWeb : Anche in Australia cade il tabù dell’efficacia del lockdown. Da noi, invece, gli ultrà sanitari sono già pronti a m… - ItaliaViva : 'Il Terzo Polo è dentro lo scacchiere politico europeo.Vogliamo costruire anche in Italia @reneweurope:la casa di c… - matteosalvinimi : A Letta e al Pd lascio attacchi e insulti, io faccio sempre e solo gli interessi degli italiani: chi sceglie la Leg… - FabioB67 : @lallylally69 Tu guarda se io, antifascista e di sinistra, mi tocca mettermi a difendere la Meloni. Lo aveva già sp… - Bruna62095935 : @GiorgiaMeloni Me lo auguro?? è da 10 anni che l'italia è violentata in tutti i modi, non è giusto non tutti ci mer… -