WTA Parma 2022, Jasmine Paolini è più concreta e supera Elisabetta Cocciaretto in tre set (Di mercoledì 28 settembre 2022) Concretezza. Si può riassumere con una parola il successo di Jasmine Paolini contro Elisabetta Cocciaretto agli ottavi di finale del torneo WTA di Parma; la nativa di Bagni di Lucca, numero 79 al mondo, rimane a lungo attaccata al match con la sua connazionale, portandosi a casa la sfida con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in due ore e ventidue minuti guadagnandosi il prossimo turno con Danka Kovinic; rammarico invece per la ventunenne anconetana, apparsa a lungo in controllo della sfida ma con troppe occasioni perse. La partenza è subito scoppiettante: nonostante parlino la stessa lingua le due non lesinano gli scambi di cortesie. Due break immediati nei primi due game, ma almeno fino al 3-2 Paolini chi è in risposta ha almeno una possibilità di strappare il servizio alla propria ...

