Wanda Nara e Mauro Icardi | è guerra su figli e soldi

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - GiusCandela : Icardi pubblica chat con Wanda Nara, cancella e pubblica una sua foto con un bacio. #icardi #wandanara - erikaconlakappa : RT @matteobordone: To great request! (Io e @francescocosta a Faenza che parliamo di poke, classifiche di libri, il regno millenario di Wand… - ilnorge : @funkyoulow perché i nostri sono occupati a scovare esclusive su Wanda Nara o simili. -

Dopo l'annuncio social dell'addio, il tira e molla tra il calciatore e la manager continua ma in ballo ci sono l'affido delle due bambine e la spartizione di 60 milioni di ...In queste ultime settimane sono state tante le coppie del mondo dello spettacolo e dello sport che si sono dette addio, come Ilary Blasi e Francesco Totti, o ancorae Mauro Icardi. Dall'...Wanda Nara ha deciso di dimenticare il suo passato con Mauro Icardi e lo fa anche pubblicando foto decisamente a cardiopalma. Così sexy non l’avete mai vista. In questi giorni Wanda Nara e Mauro ...Wanda Nara offre ai fan un primo piano da urlo, eleganza e sensualità per la showgirl argentina con le solite curve in risalto ...