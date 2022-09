Uomini e Donne anticipazioni, malore al trono over: Maria De Filippi costretta ad intervenire (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le nuove registrazioni di Uomini e Donne anticipano diverse novità nello studio Mariano in arrivo nelle prossime puntate. In particolare, Tina Cipollari e Pinuccia saranno protagoniste di un nuovo scontro, che richiederà l’intervento stesso di Maria De Filippi: ecco cosa vedremo. La nuova edizione di Uomini e Donne prosegue all’insegna dei colpi di scena e delle … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le nuove registrazioni dianticipano diverse novità nello studiono in arrivo nelle prossime puntate. In particolare, Tina Cipollari e Pinuccia saranno protagoniste di un nuovo scontro, che richiederà l’intervento stesso diDe: ecco cosa vedremo. La nuova edizione diprosegue all’insegna dei colpi di scena e delle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Link4Universe : Abbiamo avuto una donna a capo del governo solo quando questa ha chiaramente ribadito lo status quo di potere e la… - chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - JosephGhorna : RT @distefanoTW: Insisto. Esistono forze politiche con dentro validissimi uomini e donne. Queste forze unite hanno già il 4% già nelle urne… - NCLGraziani : RT @distefanoTW: Insisto. Esistono forze politiche con dentro validissimi uomini e donne. Queste forze unite hanno già il 4% già nelle urne… -