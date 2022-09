Stati Uniti, i cardinali agli ospedali cattolici: “Non eseguire interventi per la transizione di genere non è discriminazione” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Proibire l’espianto di un organo sano e funzionante non è discriminazione, a condizione che la stessa decisione sia assunta per chiunque”. Due cardinali cattolici statunitensi, Blase Cupich e Timothy Dolan, in una lettera aperta pubblicata sul portale dei gesuiti americani “America”, si schierano contro gli interventi per la transizione di genere negli ospedali cattolici, e li definiscono “una coercizione del governo che si intromette nella libertà religiosa delle strutture sanitarie basate sulla fede”. Il riferimento è alla proposta del Congresso di rafforzare la sezione 1557 dell’Affordable Care Act – riforma della Sanità voluta da Obama – contro le discriminazioni legate al sesso. Tale sezione invita gli ospedali a non fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Proibire l’espianto di un organo sano e funzionante non è, a condizione che la stessa decisione sia assunta per chiunque”. Duestatunitensi, Blase Cupich e Timothy Dolan, in una lettera aperta pubblicata sul portale dei gesuiti americani “America”, si schierano contro gliper ladinegli, e li definiscono “una coercizione del governo che si intromette nella libertà religiosa delle strutture sanitarie basate sulla fede”. Il riferimento è alla proposta del Congresso di rafforzare la sezione 1557 dell’Affordable Care Act – riforma della Sanità voluta da Obama – contro le discriminazioni legate al sesso. Tale sezione invita glia non fare ...

rusembitaly : In merito alla discussione sulla possibilità di utilizzo di armi nucleari da parte degli ???? Stati Uniti e della ????… - GiovaQuez : Orsini spiega che è in atto una 'strategia del dissanguamento della Russia' che si basa su 4 fasi fondamentali. Nel… - davcarretta : I bot e troll putinisti sono attivi da questa mattina per accusare gli Stati Uniti o l’Ucraina del sabotaggio dei g… - Coriciki : RT @MarcoRizzoPC: Gli Stati Uniti, esattamente come promesso da Biden, hanno deliberatamente causato danni per miliardi di euro all'economi… - LuigiF97101292 : RT @Gigadesires: Si hanno notizie degli euroinomani degli 'Stati Uniti d'Europa' e di 'quello che è mio è tuo', di fronte a un chiaro attac… -