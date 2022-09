Sport e Salute a ITW 2022: "Lanciamo una sfida ai partecipanti" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sport e Salute è la società statale che dal 2019 promuove lo Sport e i corretti stili di vita in Italia. E anche di accelerare startup del settore Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 settembre 2022)è la società statale che dal 2019 promuove loe i corretti stili di vita in Italia. E anche di accelerare startup del settore

LaStampa : Sport e Salute a ITW 2022: 'Lanciamo una sfida ai partecipanti'. - ITItalianTech : Sport e Salute a ITW 2022: 'Lanciamo una sfida ai partecipanti' - Nazione_Pisa : Cascina in corsa per la salute: movimento , sport e condivisione in un percorso cittadino - Novara_e_Varese : RT @ConsLomb: Medicina d’emergenza in #montagna: uno sguardo al futuro del soccorso e dello #sport in ambiente montano. Presentato a #Palaz… - Uni_Insubria : RT @ConsLomb: Medicina d’emergenza in #montagna: uno sguardo al futuro del soccorso e dello #sport in ambiente montano. Presentato a #Palaz… -