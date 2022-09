Sopravvissuti finalmente su Rai 1: la trama e le anticipazioni (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ tutto pronto per il debutto di una serie Rai molto attesa. Sopravvissuti, sarebbe dovuta andare in onda nella passata stagione ma alla fine, si è deciso di attendere ( dopo il flop di Noi, c’era forse il timore di bruciare un altro titolo, e un altro prodotto con Lino Guanciale protagonista). Arriva invece nelle case degli italiani nell’autunno del 2022, tra le prime proposte di questa stagione. Sopravvissuti infatti andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 3 ottobre. La serie è stata presentata oggi in conferenza stampa, con toni parecchio entusiastici, per cui è chiaro, che la Rai, punti moltissimo su questo titolo. Sopravvissuti è stata annunciata anche oggi come la nuova, grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ tutto pronto per il debutto di una serie Rai molto attesa., sarebbe dovuta andare in onda nella passata stagione ma alla fine, si è deciso di attendere ( dopo il flop di Noi, c’era forse il timore di bruciare un altro titolo, e un altro prodotto con Lino Guanciale protagonista). Arriva invece nelle case degli italiani nell’autunno del 2022, tra le prime proposte di questa stagione.infatti andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 3 ottobre. La serie è stata presentata oggi in conferenza stampa, con toni parecchio entusiastici, per cui è chiaro, che la Rai, punti moltissimo su questo titolo.è stata annunciata anche oggi come la nuova, grande coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale ...

