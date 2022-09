No, un pilota non ha inviato delle foto con AirDrop da un aereo in volo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 28 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un filmato lungo poco più di un minuto che mostra il pilota di un aereo di linea in volo a «35 mila piedi» (circa 10.600 metri) mentre invia alcune foto a un altro pilota che vola a «36 mila piedi» (circa 11.900 metri). Per farlo, l’uomo sostiene di utilizzare AirDrop, una tecnologia creata da Apple per condividere contenuti multimediali con altri dispositivi Apple nelle vicinanze. Alla fine del filmato, il pilota dell’aereo più alto in quota comunica di aver ricevuto le fotografie. Si tratta di una notizia falsa. La dinamica rappresentata è semplicemente impossibile da realizzare nelle condizioni mostrate nel ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 28 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di un filmato lungo poco più di un minuto che mostra ildi undi linea ina «35 mila piedi» (circa 10.600 metri) mentre invia alcunea un altroche vola a «36 mila piedi» (circa 11.900 metri). Per farlo, l’uomo sostiene di utilizzare, una tecnologia creata da Apple per condividere contenuti multimediali con altri dispositivi Apple nelle vicinanze. Alla fine del filmato, ildell’più alto in quota comunica di aver ricevuto legrafie. Si tratta di una notizia falsa. La dinamica rappresentata è semplicemente impossibile da realizzare nelle condizioni mostrate nel ...

