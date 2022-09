Nazionali, novità per l’Argentina: è ufficiale! (Di mercoledì 28 settembre 2022) A conferma dell’incredibile stato di forma dell’Argentina, il presidente dell’AFA ha dato un importante annuncio subito dopo il 3-0 rifilato questa notte alla Giamaica. Con un tweet sul suo profilo ufficiale, Claudio Tapia, attuale presidente della federcalcio argentina, ha di fatto ufficializzato il prolungamento del contratto del CT Lionel Scaloni: “Sono orgoglioso di dirvi che abbiamo trovato l’accordo per il prosieguo di Lionel Scaloni come allenatore dell’Argentina fino ai Mondiali del 2026. Continuiamo a scommettere sul progetto globale delle selezioni”. Argentina Rinnovo Scaloni Un rinnovo ampiamente guadagnato sul campo visto che, inizialmente, il suo ruolo nella nazionale doveva essere di semplice traghettatore, almeno fino all’ingaggio di un allenatore più blasonato. Ciò, però, visti i grandissimi risultati ottenuti dal CT non è ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 settembre 2022) A conferma dell’incredibile stato di forma del, il presidente dell’AFA ha dato un importante annuncio subito dopo il 3-0 rifilato questa notte alla Giamaica. Con un tweet sul suo profilo ufficiale, Claudio Tapia, attuale presidente della federcalcio argentina, ha di fatto ufficializzato il prolungamento del contratto del CT Lionel Scaloni: “Sono orgoglioso di dirvi che abbiamo trovato l’accordo per il prosieguo di Lionel Scaloni come allenatore delfino ai Mondiali del 2026. Continuiamo a scommettere sul progetto globale delle selezioni”. Argentina Rinnovo Scaloni Un rinnovo ampiamente guadagnato sul campo visto che, inizialmente, il suo ruolo nella nazionale doveva essere di semplice traghettatore, almeno fino all’ingaggio di un allenatore più blasonato. Ciò, però, visti i grandissimi risultati ottenuti dal CT non è ...

