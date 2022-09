LIVE Schio-Virtus Bologna 47-20 basket femminile, Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: dominio netto delle venete nel primo tempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL primo tempo! Dikaioulakos chiama il time-out. 36” sul cronometro. 47-20 Tripla di Dojkic. La Virtus Bologna prova a scuotersi. 47-17 Penna non sbaglia il libero del tecnico. Fallo antisportivo di Dojkic. 46-17 Parker si fa strada in mezzo all’area avversaria e trova i due punti. 46-15 Christinaki dalla segna dalla media distanza. 44-15 1/2 dalla lunetta per Bestagno. 43-15 2/2 dalla lunetta per Keys. La Virtus Bologna non riesce a reagire. Parziale di 20-4 in questo periodo. 41-15 Keys prende un rimbalzo offensivo e segna il canestro del +26. Mancano 2’48” alla fine del primo tempo. 39-15 2/2 dalla lunetta per Keys. 37-15 Penetrazione vincente di Verona. Ancora +22 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL! Dikaioulakos chiama il time-out. 36” sul cronometro. 47-20 Tripla di Dojkic. Laprova a scuotersi. 47-17 Penna non sbaglia il libero del tecnico. Fallo antisportivo di Dojkic. 46-17 Parker si fa strada in mezzo all’area avversaria e trova i due punti. 46-15 Christinaki dalla segna dalla media distanza. 44-15 1/2 dalla lunetta per Bestagno. 43-15 2/2 dalla lunetta per Keys. Lanon riesce a reagire. Parziale di 20-4 in questo periodo. 41-15 Keys prende un rimbalzo offensivo e segna il canestro del +26. Mancano 2’48” alla fine del. 39-15 2/2 dalla lunetta per Keys. 37-15 Penetrazione vincente di Verona. Ancora +22 ...

zazoomblog : LIVE Schio-Virtus Bologna 23-11 basket femminile Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: ottimo inizio delle venete -… - zazoomblog : LIVE – Schio-Virtus Bologna 16-7 finale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-V… - zazoomblog : LIVE – Schio-Virtus Bologna 20-9 finale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-V… - ComunediSchio : Consiglio Comunale Schio 29-09-2022 - zazoomblog : LIVE – Schio-Lucca 67-61 semifinale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-Lucca… -