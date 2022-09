Inter, bilancio in miglioramento? Incidono le cessioni di Lukaku e Hakimi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Al fine di garantire continuità aziendale al club, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha ricapitalizzato per una cifra pari... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Al fine di garantire continuità aziendale al club, il presidente dell', Steven Zhang, ha ricapitalizzato per una cifra pari...

capuanogio : Il bilancio #Inter 2021/2022 sarà negativo di 140 milioni perché ai 120 previsti si sono aggiunte le buonuscite di… - capuanogio : ?? #Inter, bilancio al 30 giugno 2022 si chiude con una perdita di 140 milioni di euro, ridotta di circa 105 milion… - DiMarzio : .@Inter: i risultati del bilancio 2021-2022 #SerieA - pignafisher : RT @tiornanetre: Ufficiale: aumento di capitale in casa Inter per risanare il buco in bilancio - tuttonapoli : Inter, approvato un altro bilancio disastroso: il rosso è di 140mln -