Il Cremlino risponde alla Ue sui danni al Nord Stream: 'Stupido incolpare la Russia' (Di mercoledì 28 settembre 2022) I futures sul gas schizzano a 205 euro al megawattora alla Borsa di Amsterdam. Un rialzo in avvio di seduta già oltre il 10%, mentre l'Europa indaga sulle misteriose perdite del Nord Stream.

loreafg : @pierstech Gazprom risponde direttamente a Putin e al cremlino. La tua ipotesi è basata su un mondo postputin, dove… - fnalcountd0wn : @riannuzziGPC è proprio così, 'un’escalation progressiva a cui Mosca non risponde adeguatamente', e, temo, porteran… - ferrarintheart : RT @Apollyneo: Aggiungo due particolari: - La donna chiede in ucraino e il soldato risponde in russo - Una volta considerato dal Cremlino… - Apollyneo : Aggiungo due particolari: - La donna chiede in ucraino e il soldato risponde in russo - Una volta considerato dal… - EnricoAntonio68 : RT @agambella: #Russia Il portavoce di Putin, Peskov, non risponde alle domande dei giornalisti accreditati al Cremlino sul discorso di Put… -