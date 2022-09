Giro di Croazia: percorso e partecipanti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Archiviata la bellissima settimana mondiale conclusasi con il successo di Remco Evenepoel, torna l’appuntamento con il Giro di Croazia, giunto alla sua 7a edizione con il nominativo di CRO Race, in programma da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre. La manifestazione slava è una delle ultime corse a tappe della stagione e lo scorso anno fu vinta dall’inglese Stephen Williams, davanti al norvegese Markus Hoelgaard e l’olandese Mick van Dijke. LEGGI ANCHE: Van Aert e l’ennesima occasione persa: il rischio di diventare un perdentone Il percorso del Giro di Croazia: sei tappe non banali Il percorso è suddiviso in sei tappe che presentano altimetrie sulla carta mosse e molto interessanti. Si parte con la Osijek-Ludberg (224 km) completamente pianeggiante fino al doppio ... Leggi su blogciclismo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Archiviata la bellissima settimana mondiale conclusasi con il successo di Remco Evenepoel, torna l’appuntamento con ildi, giunto alla sua 7a edizione con il nominativo di CRO Race, in programma da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre. La manifestazione slava è una delle ultime corse a tappe della stagione e lo scorso anno fu vinta dall’inglese Stephen Williams, davanti al norvegese Markus Hoelgaard e l’olandese Mick van Dijke. LEGGI ANCHE: Van Aert e l’ennesima occasione persa: il rischio di diventare un perdentone Ildeldi: sei tappe non banali Ilè suddiviso in sei tappe che presentano altimetrie sulla carta mosse e molto interessanti. Si parte con la Osijek-Ludberg (224 km) completamente pianeggiante fino al doppio ...

Magicomonta : Giro di Croazia, 1ª tappa a Milan: primo successo da Pro per l’olimpionico - simeoli1972 : Milan, la prima non si scorda mai: il bujese vince la tappa al Giro di Croazia - messveneto : Milan, la prima non si scorda mai: il bujese vince la tappa al Giro di Croazia: È il primo successo tra i professio… - Cyclingtimenews : Milan precede Modolo e maestri al Giro di Croazia - deliux9 : Oggi ho visto la Croazia. Impressionante la qualità tecnica e del palleggio oltre che l’intensità fisica. Due probl… -