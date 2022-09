Elisa da dicembre nei teatri in tour con “An intimate night”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 settembre 2022)dasarà neiitaliani con “An”, uno show nel quale la cantautrice di Monfalcone sarà accompagnata da archi, chitarra e pianoforte., tutte le date del“An, tutte le date del“An”Si è da poco concluso il “Back To The Future Live ” con il triplo appuntamento all’Auditorium Parco Della Musica di Roma che visto l’artista impegnata per i mesi estivi ( anticipati a fine maggio dai tre show all’Arena Di Verona nei quali hanno partecipato Jovanotti, Marracash, Elodie, Giorgia tra i tantissimi ospiti accorsi). Ilha toccato tutte le regioni italiane, dando grande ...