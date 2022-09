Disastro Monica Maggioni | Scelta scellerata durante il Tg | “A casa!”

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Non c’è pace pere il Tg1. Le ultime scelte le costano carissime e le reazioni sono del tutto fuori controllo(Raiplay)Le elezioni del 25 settembre hanno mostrato un’Italia che nella sua maggioranza ha votato come primo partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Com’è noto, la politica ha una forte influenza sugli ambienti Rai e le elezioni significano sempre un rimpasto sostanziale della sua situazione dirigenziale e non. Nelle ultime ore, i telespettatori hanno notato alcuni dettagli del Tg1 diche non gli sono piaciuti per niente. La situazione è delicata e per lei, come per molti altri, questo potrebbe significare solo una cosa: saranno rispediti a casa?: crisi al Tg1 Tg1 ...