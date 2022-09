Coppa Agostoni 2022 | Vincenzo Nibali scalda i motori verso il Lombardia | Matteo Trentin tra i favoriti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Domani in scena una delle ultime classiche del calendario stagionale. Appuntamento tradizionale con la, il Giro delle Brianze, giunta alla sua 75ma edizione. PERCORSO Il percorso prevede un totale di 193 chilometri (con partenza e arrivo previsto presso Lissone) che vedrà protagonisti i corridori per le strade della Brianza; in programma, per ben quattro volte, il circuito del Lissolo che, come si evince dall’altimetria, propone più di uno strappo da affrontare. La prima asperità la si incontrerà in quel di Sirtori (1,6 chilometri al 5,3%) al chilometro 26, mentre il circuito porterà i corridori ad affrontare (per l’appunto, quattro volte) le salite di Colle Brianza (3,1 km al 6,7%) e Lissolo (2,5 km al 7,2%), non particolarmente impegnative ma la fatica inizierà a farsi sentirela fine. A circa 30 chilometri ...