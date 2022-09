(Di mercoledì 28 settembre 2022) Agire "aldi, a cominciare dai piu' deboli e meno garantiti", e "in piena sintonia con l'Europa". E' la raccomandazione che la Conferenza episcopale italiana rivolge "agli" all'...

Agenzia ANSA

Agire "al servizio di tutti, a cominciare dai piu' deboli e meno garantiti", e "in piena sintonia con l'Europa". E' la raccomandazione che la Conferenza episcopale italiana rivolge "agli" all'indomani del voto di domenica 25 settembre. Con la "preoccupazione" per un astensionismo record, "sintomo di un disagio che non puo' essere archiviato con superficialita'". 28 settembre ...... Arcivescovo di Bologna e Presidente della, dopo le elezioni politiche di domenica 25 settembre ... Aglichiediamo di svolgere il loro mandato come "un'alta responsabilità", al servizio di ... Cei: "Eletti siano al servizio di tutti, specie degli ultimi" - Italia Agire 'al servizio di tutti, a cominciare dai piu' deboli e meno garantiti', e 'in piena sintonia con l'Europa'. E' la raccomandazione che ...Vicini e solidali con chi soffre ed è in cerca di risposte ai tanti problemi quotidiani, rivolgiamo un appello agli elettori, ai giovani, a chi ha perso fiducia nelle Istituzioni e agli stessi rappres ...