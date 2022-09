Argentina – Giamaica 3-0: Super sub Messi segna una doppietta per estendere la serie di imbattibilità a 35 partite (Di mercoledì 28 settembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: L’Argentina non è mai stata in pericolo durante l’amichevole vinta per 3-0 contro la Giamaica martedì, giocata in un sito neutrale nella Red Bull Arena degli Stati Uniti. Alvarez ha aperto le marcature al 13? grazie a un lavoro formidabile di Lautaro Martinez, che è stato in grado di farsi strada nell’area, battendo più difensori per raggiungere la linea laterale e trascinarne uno lungo il bordo dell’area delle sei yard per un semplice tap-in. L’Argentina ha continuato a creare mezze occasioni per tutto il resto del primo tempo, ed è stato più o meno lo stesso per iniziare il secondo 45, con Martinez che è andato vicino dopo un passaggio preciso di Alexis Mac Allister gli ha dato un po’ di spazio all’interno dell’area , ma ha spinto il suo tiro a lato del secondo palo. Lionel ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: L’non è mai stata in pericolo durante l’amichevole vinta per 3-0 contro lamartedì, giocata in un sito neutrale nella Red Bull Arena degli Stati Uniti. Alvarez ha aperto le marcature al 13? grazie a un lavoro formidabile di Lautaro Martinez, che è stato in grado di farsi strada nell’area, battendo più difensori per raggiungere la linea laterale e trascinarne uno lungo il bordo dell’area delle sei yard per un semplice tap-in. L’ha continuato a creare mezze occasioni per tutto il resto del primo tempo, ed è stato più o meno lo stesso per iniziare il secondo 45, con Martinez che è andato vicino dopo un passaggio preciso di Alexis Mac Allister gli ha dato un po’ di spazio all’interno dell’area , ma ha spinto il suo tiro a lato del secondo palo. Lionel ...

