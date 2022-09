A Firenze l'Earth Tecnology Expo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le recenti tragedie delle Marche ,ma non solo, ci ricordano che il cambiamento climatico, in un'area sensibile come quella mediterranea, è un problema da affrontare con urgenza e non più rinviabile. Devono essere messe in campo con urgenza politiche ambientali in grado di limitare questo fenomeno. Ma servono anche investimenti ed interventi per migliorare la capacità del nostro paese di rispondere a queste emergenze: comunicazione più efficace in caso di rischio, competenze più chiare e snelle in caso di allarme è così via. E saranno proprio questo i temi principali della Prima Conferenza sul Clima nell'area Mediterranea sul cambiamento climatico che si svolge nell'ambito di «Earth Tecnology Expo» a Firenze dal 5 all'8 ottobre. «Mare Climaticum Nostrum», è organizzato dall'Agenzia per la cooperazione del Ministero ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le recenti tragedie delle Marche ,ma non solo, ci ricordano che il cambiamento climatico, in un'area sensibile come quella mediterranea, è un problema da affrontare con urgenza e non più rinviabile. Devono essere messe in campo con urgenza politiche ambientali in grado di limitare questo fenomeno. Ma servono anche investimenti ed interventi per migliorare la capacità del nostro paese di rispondere a queste emergenze: comunicazione più efficace in caso di rischio, competenze più chiare e snelle in caso di allarme è così via. E saranno proprio questo i temi principali della Prima Conferenza sul Clima nell'area Mediterranea sul cambiamento climatico che si svolge nell'ambito di «» adal 5 all'8 ottobre. «Mare Climaticum Nostrum», è organizzato dall'Agenzia per la cooperazione del Ministero ...

