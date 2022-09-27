Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 08:15 (Di martedì 27 settembre 2022) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, PROSEGUENDO, TRA SALARIA E CASSIA BIS. INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA LO SVINCOLO PER LA BRACCIANESE E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE Roma. SI STA IN CODA POI SULLA VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E ...Leggi su romadailynews
GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: AMA LAVORANO VIGILI COMUNE ROMA ZONA OSTIA NON LAVORANO VIABILITA' E RIMOZIONE PATTUGLIE COMPETENTI - GHERARDIMAURO1 : AMA LAVORANO VIGILI COMUNE ROMA ZONA OSTIA NON LAVORANO VIABILITA' E RIMOZIONE PATTUGLIE COMPETENTI - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Viale Leonardo Da Vinci tra Via Costantino e Via Silvio D'Amico - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via Tor de' Schiavi tra piazzale delle Gardenie e via dei Glicini - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via del Fosso Dell'Osa tra A24 e Via Polense -
Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 09 - 2022 ore 08:15APRIAMO CON LA VIABILITÀ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE IN ... ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA. SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 09 - 2022 ore 07:30APRIAMO CON LA VIABILITÀ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE IN ... ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA. SI ... Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2022 ore 08:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews
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