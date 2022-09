Taranto, 12 medici indagati per la morte di un 19enne. “Era stato mandato a casa due volte” (Di martedì 27 settembre 2022) Per due volte in pochi giorni è andato in ospedale accusando dolori addominali, ma i medici lo hanno rimandato a casa con una terapia farmacologica. Quando è arrivato per la terza volta nella struttura sanitaria, per Leonardo Preteso, tarantino di 19 anni, non c’era già più nulla da fare. Una brutta storia quella che arriva da Taranto e su cui dovrà essere la magistratura a fare luce. La procura di Taranto ha disposto l’autopsia per accertare cosa ha provocato la morte del 19enne all’alba del 22 settembre nell’ospedale Santissima Annunziata. Il sostituto procuratore Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: nel registro degli indagati sono finiti 12 medici dei diversi reparti che sono intervenuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Per duein pochi giorni è andato in ospedale accusando dolori addominali, ma ilo hanno ricon una terapia farmacologica. Quando è arrivato per la terza volta nella struttura sanitaria, per Leonardo Preteso, tarantino di 19 anni, non c’era già più nulla da fare. Una brutta storia quella che arriva dae su cui dovrà essere la magistratura a fare luce. La procura diha disposto l’autopsia per accertare cosa ha provocato ladelall’alba del 22 settembre nell’ospedale Santissima Annunziata. Il sostituto procuratore Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: nel registro deglisono finiti 12dei diversi reparti che sono intervenuti ...

