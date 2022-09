Stefano Coletta apre al ritorno de I Migliori Anni, sognando nuovi programmi per Carlo Conti (e Loretta Goggi) (Di martedì 27 settembre 2022) Stefano Coletta Che Tale e Quale Show ritorna quest’anno su Rai 1 con la dodicesima edizione e ben due spin off al seguito, ve lo abbiamo già raccontato. Ma la verità è che a Stefano Coletta tutto ciò non basta e sta lavorando per aumentare gli impegni televisivi di due dei protagonisti principali del programma, Carlo Conti e Loretta Goggi. Per i quali ha in mente molte idee, alcune anche dietro le quinte. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Roma, il Direttore Intrattenimento Prime Time ha speso come sempre belle parole per Conti, al quale, considerata la sua capacità di semplificare sempre le cose, la sua leggerezza e naturalezza, ha detto addirittura che “dovrebbe fare il mio mestiere, ma lui vuole ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 settembre 2022)Che Tale e Quale Show ritorna quest’anno su Rai 1 con la dodicesima edizione e ben due spin off al seguito, ve lo abbiamo già raccontato. Ma la verità è che atutto ciò non basta e sta lavorando per aumentare gli impegni televisivi di due dei protagonisti principali del programma,. Per i quali ha in mente molte idee, alcune anche dietro le quinte. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Roma, il Direttore Intrattenimento Prime Time ha speso come sempre belle parole per, al quale, considerata la sua capacità di semplificare sempre le cose, la sua leggerezza e naturalezza, ha detto addirittura che “dovrebbe fare il mio mestiere, ma lui vuole ...

