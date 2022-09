Sicilia, tra i recordman delle preferenze all’Ars c’è Luca Sammartino (Lega): è imputato in 2 processi per corruzione elettorale (Di martedì 27 settembre 2022) Ha due processi a suo carico per corruzione elettorale ma fa lo stesso il pieno di voti, incassando nella sua Catania 20.931 preferenze. È Luca Sammartino l’ormai storico recordman Siciliano, che al suo attivo ha un primato assoluto: quando era candidato con il Pd, nel 2017, il tabellone elettorale segnò 32.299, il più alto numero di voti nella storia dell’Assemblea Siciliana. Nel frattempo Sammartino è passato con Renzi in Italia viva per poi lasciare per strada il senatore di Rignano e abbracciare Matteo Salvini, sotto l’effige di Prima l’Italia, il simbolo usato dalla Lega in Sicilia. Nel frattempo soprattutto, il catanese neoleghista è stato rinviato a giudizio ben ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Ha duea suo carico perma fa lo stesso il pieno di voti, incassando nella sua Catania 20.931. Èl’ormai storicono, che al suo attivo ha un primato assoluto: quando era candidato con il Pd, nel 2017, il tabellonesegnò 32.299, il più alto numero di voti nella storia dell’Assembleana. Nel frattempoè passato con Renzi in Italia viva per poi lasciare per strada il senatore di Rignano e abbracciare Matteo Salvini, sotto l’effige di Prima l’Italia, il simbolo usato dallain. Nel frattempo soprattutto, il catanese neoleghista è stato rinviato a giudizio ben ...

you_trend : La mappa della variazione dell'affluenza delle 19 tra 2018 e 2022 mostra un calo in tutta Italia, più marcato nelle… - Mad24787 : RT @jacopo_iacoboni: Il patrimonio segreto di Alexey Sedov e famiglia, il generale russo del Fsb che guida in Russia la repressione del dis… - MaggieCieslak : RT @jacopo_iacoboni: Il patrimonio segreto di Alexey Sedov e famiglia, il generale russo del Fsb che guida in Russia la repressione del dis… - MrLin27 : RT @PaoloBorg: Conte divide l'Italia più di Bossi Prende tra il 30 e 40% in Sicilia,Calabria e Campania e il 5/6% in Lombardia e Veneto I p… - cleghio : RT @PaoloBorg: Conte divide l'Italia più di Bossi Prende tra il 30 e 40% in Sicilia,Calabria e Campania e il 5/6% in Lombardia e Veneto I p… -