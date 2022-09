Quella femminilità negata. (Di martedì 27 settembre 2022) di Antonello Laiso. Quando assistiamo a quelle violenze in Iran-Iraq allora possiamo apprezzare Quella democrazia che lì non esiste neanche come parola. Una ragazza di poco più di vent’anni uccisa in Iran per qualche centimetro di capelli fuori da quel velo che ricopre Quella femminilità da non poter mostrare, da tenere in segreto quasi fosse Leggi su freeskipper (Di martedì 27 settembre 2022) di Antonello Laiso. Quando assistiamo a quelle violenze in Iran-Iraq allora possiamo apprezzaredemocrazia che lì non esiste neanche come parola. Una ragazza di poco più di vent’anni uccisa in Iran per qualche centimetro di capelli fuori da quel velo che ricopreda non poter mostrare, da tenere in segreto quasi fosse

