Meloni a Zelensky: "Conta sul nostro leale sostegno" (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - L'ultimo in ordine di tempo, e senz'altro con un peso specifico tutto particolare, è quello di Volodymyr Zelensky. Il Presidente ucraino rivolge via Twitter il suo messaggio a Giorgia Meloni per congratularsi con lei e con FdI per la vittoria alle elezioni e per aggiungere che "apprezziamo il sostegno costante dell'Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa" e che "contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano". La leader FdI gli risponde, ma risponde anche ad altri leader europei, sempre su Twitter, come avevano fatto loro, 'profilando' per ciascuno un messaggio personalizzato. A Zelensky, dunque, assicura "sai che puoi Contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino". "Sii ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI - L'ultimo in ordine di tempo, e senz'altro con un peso specifico tutto particolare, è quello di Volodymyr. Il Presidente ucraino rivolge via Twitter il suo messaggio a Giorgiaper congratularsi con lei e con FdI per la vittoria alle elezioni e per aggiungere che "apprezziamo ilcostante dell'Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa" e che "contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano". La leader FdI gli risponde, ma risponde anche ad altri leader europei, sempre su Twitter, come avevano fatto loro, 'profilando' per ciascuno un messaggio personalizzato. A, dunque, assicura "sai che puoire sulalla causa della libertà del popolo ucraino". "Sii ...

