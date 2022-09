Maltempo Marche, a Barbara i funerali del piccolo Mattia Luconi (Di martedì 27 settembre 2022) LADDIO 27 settembre 2022 16:24 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 settembre 2022) LADDIO 27 settembre 2022 16:24 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

ScaltritiLab : A me che domenica possa votare qualcuno che crede che i danni da maltempo nelle Marche siano stati causati da un aereo fa un po’ paura. - vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, ottavo giorno di lavoro per i #vigilidelfuoco impegnati con sommozzatori e squadre a terra per s… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, nuova giornata di lavoro per i 390 #vigilidelfuoco presenti in regione per prestare soccorso all… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: I funerali del piccolo Mattia, morto nell'alluvione che ha colpito le Marche. I compagni di scuola con una rosa bianca in… - infoitinterno : Maltempo, nelle Marche si continua a cercare la donna dispersa -