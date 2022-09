L'inferno sulla terra è in Birmania (Di martedì 27 settembre 2022) Una prova dei crimini di guerra che sta compiendo la giunta militare al potere in Birmania. Così il ministero dei Diritti umani del governo in esilio birmano ha definito il massacro della scuola di Depayin dello scorso 16 settembre. Un crimine di guerra, come quelli di cui è accusata la Russia – e non è l'unico parallelismo possibile. “Ammazzami mamma mi fa troppo male” diceva il piccolo Tay Za, 7 anni, colpito alle gambe. “Pezzi di carne e ossa dei bambini erano sparsi ovunque: sul ventilatore nel soffitto, sulle pareti, sul pavimento. Libri, zainetti, sandali dei bambini erano inzuppati del loro sangue”. Sono brani della cronaca dell’attacco aereo ordinato dalla criminale giunta che governa la Birmania contro una scuola all’interno di un monastero nel nord del paese. L’attacco, compiuto con mitragliatrici e armi pesanti da due elicotteri da ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 settembre 2022) Una prova dei crimini di guerra che sta compiendo la giunta militare al potere in. Così il ministero dei Diritti umani del governo in esilio birmano ha definito il massacro della scuola di Depayin dello scorso 16 settembre. Un crimine di guerra, come quelli di cui è accusata la Russia – e non è l'unico parallelismo possibile. “Ammazzami mamma mi fa troppo male” diceva il piccolo Tay Za, 7 anni, colpito alle gambe. “Pezzi di carne e ossa dei bambini erano sparsi ovunque: sul ventilatore nel soffitto, sulle pareti, sul pavimento. Libri, zainetti, sandali dei bambini erano inzuppati del loro sangue”. Sono brani della cronaca dell’attacco aereo ordinato dalla criminale giunta che governa lacontro una scuola all’interno di un monastero nel nord del paese. L’attacco, compiuto con mitragliatrici e armi pesanti da due elicotteri da ...

