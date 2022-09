Grande Fratello Vip 7, i nominati della puntata del 26 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) I nominati del Grande Fratello Vip 7 il 26 settembre La puntata del 26 settembre 2022 del Grande Fratello Vip 7 è stata carica di eventi. Prima di tutto si è parlato delle loro reazioni alla vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche di domenica. In seguito abbiamo assistito all’ingresso di Soraia, la quale ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 settembre 2022) IdelVip 7 il 26Ladel 262022 delVip 7 è stata carica di eventi. Prima di tutto si è parlato delle loro reazioni alla vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche di domenica. In seguito abbiamo assistito all’ingresso di Soraia, la quale ha L'articolo proviene da Novella 2000.

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - Adnkronos : 'Durante le #elezioni il popolo è sovrano ed è insindacabile. Ma le campagne elettorali stile 'Grande Fratello' a c… - iamladyM_96 : RT @Viperissima_: Gegia: 'So' la zoccola del Grande fratello' ?? #GFvip - PierPura : A Pier alla finale del grande fratello gli fecero vedere il suo bambino e questi vogliono già le sorprese mah #gfvip #prelemi -