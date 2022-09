Elezioni, troppe promesse vuote e il Pd cilentano crolla. Ad Agropoli Fdi vola (Di martedì 27 settembre 2022) di Arturo Calabrese Il Cilento boccia il Partito Democratico. Lo fa senza appello, senza se e senza ma. Il centrodestra vince ovunque in Italia con un’ampia maggioranza, ma il dato cilentano differisce dagli altri territori. La sconfitta netta del Pd, in Cilento, ha un significato diverso. Il comprensorio è amministrato da anni da tale forza di centrosinistra e i problemi sono sotto gli occhi di tutti. Nonostante le tante promesse e i tanti tagli del nastro, l’ospedale di Agropoli è ancora chiuso. Nonostante le promesse e i “tempi brevi” sbandierati sui social, alcune strade provinciali sono ancora lì senza che nessuno abbia fatto qualcosa (e il consigliere provinciale Luca Cerretani, rappresentante del Pd) ne sa qualcosa. Il tribunale di Vallo della Lucania è al collasso. L’ospedale San Luca rischia di perdere ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 settembre 2022) di Arturo Calabrese Il Cilento boccia il Partito Democratico. Lo fa senza appello, senza se e senza ma. Il centrodestra vince ovunque in Italia con un’ampia maggioranza, ma il datodifferisce dagli altri territori. La sconfitta netta del Pd, in Cilento, ha un significato diverso. Il comprensorio è amministrato da anni da tale forza di centrosinistra e i problemi sono sotto gli occhi di tutti. Nonostante le tantee i tanti tagli del nastro, l’ospedale diè ancora chiuso. Nonostante lee i “tempi brevi” sbandierati sui social, alcune strade provinciali sono ancora lì senza che nessuno abbia fatto qualcosa (e il consigliere provinciale Luca Cerretani, rappresentante del Pd) ne sa qualcosa. Il tribunale di Vallo della Lucania è al collasso. L’ospedale San Luca rischia di perdere ...

FrankCo91030789 : M5S aveva preso il 32% nel 2017, ma guarda cosa ha fatto in questi 5 anni, ti pare sia stato coerente (Di Maio ha a… - MenteLi10342272 : @ViandanteF @Lorenzo62752880 @gatasch Lo sta usando Salvini per contare i voti delle elezioni. Ha detto che le pall… - acino2020 : RT @testadecasso: @orfini chi l'avrebbe detto..anni di immobilismo ( tattica che per alcune elezioni, troppe, ha funzionato), ZERO battagli… - testadecasso : @orfini chi l'avrebbe detto..anni di immobilismo ( tattica che per alcune elezioni, troppe, ha funzionato), ZERO ba… - Biagiothai : RT @anna30048679: @QLexPipiens @WCostituzione In questo elezioni ci sono state troppe cose che hanno ramato contro la democrazia. Spero so… -