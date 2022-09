Carte e app: crescono i pagamenti digitali (Di martedì 27 settembre 2022) I pagamenti digitali tramite Carte di credito, di debito e app crescono anche nel nostro Paese, stando ai dati relativi al primo semestre del 2022 emersi dal rapporto dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments di Assofin, Nomisma e Ipsos con la collaborazione di Crif, citato dal Sole 24 Ore. Il valore delle transazioni resta inferiore agli anni precedenti, ma va certamente sottolineato un nuovo trend, che è quello di effettuare via carta o app anche pagamenti di piccolo importo. Carte di credito e di debito: aumentano le transazioni Infatti, per quanto riguarda le Carte di credito attive nel nostro Paese, nel 2021 se ne contano 15,2 milioni, per un totale di 84,6 miliardi di euro di transazioni, con un valore medio di 62 euro, ovvero ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 27 settembre 2022) Itramitedi credito, di debito e appanche nel nostro Paese, stando ai dati relativi al primo semestre del 2022 emersi dal rapporto dell’Osservatoriodi Credito e Digital Payments di Assofin, Nomisma e Ipsos con la collaborazione di Crif, citato dal Sole 24 Ore. Il valore delle transazioni resta inferiore agli anni precedenti, ma va certamente sottolineato un nuovo trend, che è quello di effettuare via carta o app anchedi piccolo importo.di credito e di debito: aumentano le transazioni Infatti, per quanto riguarda ledi credito attive nel nostro Paese, nel 2021 se ne contano 15,2 milioni, per un totale di 84,6 miliardi di euro di transazioni, con un valore medio di 62 euro, ovvero ...

