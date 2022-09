(Di martedì 27 settembre 2022) Dal 29 settembre al 31 ottobre, l’unico spazio espositivo di Milano interamente dedicato all’arte contemporanea cinese, ospita la personale di Cai. Cura l’esposizione Vincenzo Sanfo. Saranno esposte 13 opere, tra dipinti olio su tela e sculture, in cui reinterpreta con straordinaria leggerezza un complesso modo di vedere il mondo. Nel indagare la realtà si è avvalso del personaggio da

mediterranew : Cai Wanlin in mostra alla Madeinartgallery porta l’arte cinese a Milano... -

Arte.go

Cai Wanlin espone dal 29 settembre a Madeinartgallery a Milano e presenta "Why Why – Y Y", l'alter ego dell'umanità.Dal 29 settembre, 13 opere dell’artista in mostra, con protagonista Y Y, il personaggio da lui inventato che rappresenta un ingenuo alter ego dell’umanità Dal 29 settembre al 31 ottobre 2022 Madeinart ...