Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 26 settembre 2022

(Di martedì 27 settembre 2022): idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Nations League: Ungheria-Italia ha totalizzato in media 6949 spettatori, 31.42% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2446 spettatori (share 17.84%). Il film Jack Ryan – L’iniziazione su Italia1 ha catturato 1151 spettatori (5.78%); su Rai2 il varietà Stasera tutto è possibile si è portato a casa 1301 spettatori (8.11%), mentre la puntata del programma PresaDiretta su Rai3 ha interessato 1063 spettatori (5.05%) nella prima parte e 313 (1.64%) nella seconda. Su Rete4 la puntata del ...

