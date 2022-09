Real Madrid, un attaccante andrà via in estate. accordo con il Barcellona! (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel calcio di oggi si sa, le bandiere ormai sono una specie sempre più rara e quasi in via di estinzione. Nel corso degli anni abbiamo assistito ai più svariati cambi di casacche in Europa e nel mondo, da Higuain che passò dal Napoli alla Juve, passando per Ronaldo il Fenomeno che ha indossato entrambe le casacche di Milano, oppure Carlitos Tevez che ha vestito sia la maglia del City che quella dello United. Uno dei tradimenti più importanti e famosi della storia, però, è stato sicuramente quello di Luis Figo, passato dal Barcellona agli acerrimi rivali del Real Madrid, e sul quale ci hanno fatto anche una serie su Netflix. Marco Asensio Real Madrid Oggi questo percorso potrebbe essere intrapreso da un altro attaccante del Real Madrid. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel calcio di oggi si sa, le bandiere ormai sono una specie sempre più rara e quasi in via di estinzione. Nel corso degli anni abbiamo assistito ai più svariati cambi di casacche in Europa e nel mondo, da Higuain che passò dal Napoli alla Juve, passando per Ronaldo il Fenomeno che ha indossato entrambe le casacche di Milano, oppure Carlitos Tevez che ha vestito sia la maglia del City che quella dello United. Uno dei tradimenti più importanti e famosi della storia, però, è stato sicuramente quello di Luis Figo, passato dal Barcellona agli acerrimi rivali del, e sul quale ci hanno fatto anche una serie su Netflix. Marco AsensioOggi questo percorso potrebbe essere intrapreso da un altrodel. ...

Calciomercato: Real. 'Marca', Bellingham gran obiettivo prossimo mercato Il centrocampista inglese del Dortmund sarebbe nel mirino anche del Liverpool ROMA - Jude Bellingham, 19 anni compiuti a luglio, sarà il grande obiettivo del Real Madrid per il mercato estivo del 2023. Ad assicurarlo è 'Marca', secondo il quale i Blancos avrebbero chiesto al centrocampista inglese di non rinnovare con il Borussia Dortmund, Una richiesta ... Pallone d'Oro, Deschamps vota Benzema: 'Lo merita' L'attaccante del Real Madrid è stato il principale artefice delle vittorie della squadra di Carlo Ancelotti, che è riuscita a trionfare sia in Liga che in Champions League soprattutto grazie alle ... TUTTO mercato WEB Calciomercato: Real. 'Marca', Bellingham gran obiettivo prossimo mercato Il centrocampista inglese del Dortmund sarebbe nel mirino anche del Liverpool ROMA (ITALPRESS) - Jude Bellingham, 19 anni compiuti a luglio, sarà ... Asensio, Serie A lontana Lo spagnolo verso il Barcellona In scadenza di contratto con il Real Madrid a fine stagione, e poco intenzionato a rinnovare con le "Merengues", Marco Asensio, centrocampista-attaccante classe 1996 della ... Il centrocampista inglese del Dortmund sarebbe nel mirino anche del Liverpool ROMA - Jude Bellingham, 19 anni compiuti a luglio, sarà il grande obiettivo delper il mercato estivo del 2023. Ad assicurarlo è 'Marca', secondo il quale i Blancos avrebbero chiesto al centrocampista inglese di non rinnovare con il Borussia Dortmund, Una richiesta ...L'attaccante delè stato il principale artefice delle vittorie della squadra di Carlo Ancelotti, che è riuscita a trionfare sia in Liga che in Champions League soprattutto grazie alle ... Asensio lascerà il Real Madrid a zero. RAC1: preaccordo con il Barça, firmerà per 4 anni Il centrocampista inglese del Dortmund sarebbe nel mirino anche del Liverpool ROMA (ITALPRESS) - Jude Bellingham, 19 anni compiuti a luglio, sarà ...In scadenza di contratto con il Real Madrid a fine stagione, e poco intenzionato a rinnovare con le "Merengues", Marco Asensio, centrocampista-attaccante classe 1996 della ...