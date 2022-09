MotoGP, Fabio Quartararo annaspa con l’acqua alla gola, ma gli “Squali rossi” sono distratti e non lo azzannano (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Gran Premio del Giappone avrebbe potuto rappresentare quello del sorpasso di Francesco Bagnaia ai danni di Fabio Quartararo, invece si è tramutato in un appuntamento capace di regalare un po’ di ossigeno al francese. Soprattutto per demerito di Pecco. Affondato in qualifica dal tifone Talas, il piemontese è stato incapace di tornare a galla nonostante una gara asciutta e, per di più, anziché fare pari e patta con il transalpino, ha commesso un banale errore proprio in extremis, a causa del quale è tornato a frequentare la ghiaia dopo più di tre mesi. In effetti Motegi è la prima gara dal GP di Germania in cui El Diablo guadagna terreno sull’alfiere della Ducati. Si tratta di 8 punti, che non spostano particolarmente gli equilibri, ma consentono al ventitreenne della Yamaha di riprendere fiato. Quartararo è comunque ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Gran Premio del Giappone avrebbe potuto rappresentare quello del sorpasso di Francesco Bagnaia ai danni di, invece si è tramutato in un appuntamento capace di regalare un po’ di ossigeno al francese. Soprattutto per demerito di Pecco. Affondato in qualifica dal tifone Talas, il piemontese è stato incapace di tornare a gnonostante una gara asciutta e, per di più, anziché fare pari e patta con il transalpino, ha commesso un banale errore proprio in extremis, a causa del quale è tornato a frequentare la ghiaia dopo più di tre mesi. In effetti Motegi è la prima gara dal GP di Germania in cui El Diablo guadagna terreno sull’alfiere della Ducati. Si tratta di 8 punti, che non spostano particolarmente gli equilibri, ma consentono al ventitreenne della Yamaha di riprendere fiato.è comunque ...

