Meteo, le previsioni in Campania di lunedì 26 settembre 2022

Ecco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, lunedì 26 settembre 2022. 

Avellino – La settimana sull'Irpinia si aprirà con rovesci o temporali. Maltempo previsto per l'intera giornata di lunedì. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Ovest con intensità di 19 km/h, possibili raffiche fino a 32 km/h. Si abbasseranno le temperature: 17°C la minima e 18°C la massima. 

Benevento – Il maltempo della domenica proseguirà anche nella giornata odierna, con temporali che si abbatteranno sulla provincia sannita. Una giornata caratterizzata da un vento da Sud-Ovest che soffierà con intensità di 19 km/h, portando raffiche fino a 32 km/h. Le temperature risentiranno del maltempo e saranno comprese tra 19°C e 21°C. 

Caserta – La ...

