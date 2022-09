Maltempo: treni, sospesa la circolazione Potenza-Eboli della linea Taranto-Battipaglia Meteo, codice rosso per la Basilicata (Di lunedì 26 settembre 2022) “Attivato il servizio di bus sostitutivi, fra Battipaglia/Eboli e Potenza -informa Fs- Bus anche per i collegamenti regionali fra Potenza e Bella Muro e fra Napoli e Potenza, con origine da Taranto. Per i collegamenti della lunga percorrenza in direzione Torino e Roma è stato attivato il servizio di bus fra Potenza e Napoli” informa Ferrovie dello Stato. L'articolo Maltempo: treni, sospesa la circolazione Potenza-Eboli della linea Taranto-Battipaglia <small class="subtitle">Meteo, codice rosso per la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 settembre 2022) “Attivato il servizio di bus sostitutivi, fra-informa Fs- Bus anche per i collegamenti regionali frae Bella Muro e fra Napoli e, con origine da. Per i collegamentilunga percorrenza in direzione Torino e Roma è stato attivato il servizio di bus frae Napoli” informa Ferrovie dello Stato. L'articolola per la ...

NoiNotizie : #Maltempo: treni, sospesa la circolazione #Potenza-Eboli della linea #Taranto-Battipaglia - QPeriscopica : RT @Corriere: Nubifragi e scuole chiuse in Sicilia, Erice «chiusa per maltempo». In Basilicata stop ai treni - Federic94876253 : RT @Corriere: Nubifragi e scuole chiuse in Sicilia, Erice «chiusa per maltempo». In Basilicata stop ai treni - qnazionale : Maltempo, forti temporali al sud, con rischio allagamenti. Scuole chiuse e treni sospesi - palermo24h : Maltempo nel Palermitano, crolla muro alla stazione ferroviaria, soccorsi automobilisti e disabili -