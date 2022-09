Le relazioni difettose – Ho tradito il mio compagno con un vecchio ex (Di lunedì 26 settembre 2022) Buongiorno Ester, inaspettatamente eccomi qui a raccontarti una storia che inizia più di dieci anni fa. Al lavoro conosco lui, bello come il sole, ci guardiamo e studiamo per molti anni finché lui, nonostante fosse fidanzato con un progetto di vita già avviato, un bel giorno si fa avanti. Io trentenne single, spensierata e sprovveduta mi dico “perché no? In fondo l’ho sempre desiderato che cosa ho da perdere?”. Tutto, ho perso tutto. Mi sono innamorata di lui, lui che non ha mai promesso nulla, lui che bastava un messaggio e io correvo, lui che non ha mai parlato di sentimenti, lui che quando cercavo di classificare cosa eravamo non si sbilanciava mai, dicendo solo: “ormai è andata così, ho lei”. Porto avanti questa “relazione” fatta di poche ore alla settimana per quasi 2 anni, relazione che continua fino a quando lui non va a convivere con la fidanzata che dalla città in ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Buongiorno Ester, inaspettatamente eccomi qui a raccontarti una storia che inizia più di dieci anni fa. Al lavoro conosco lui, bello come il sole, ci guardiamo e studiamo per molti anni finché lui, nonostante fosse fidanzato con un progetto di vita già avviato, un bel giorno si fa avanti. Io trentenne single, spensierata e sprovveduta mi dico “perché no? In fondo l’ho sempre desiderato che cosa ho da perdere?”. Tutto, ho perso tutto. Mi sono innamorata di lui, lui che non ha mai promesso nulla, lui che bastava un messaggio e io correvo, lui che non ha mai parlato di sentimenti, lui che quando cercavo di classificare cosa eravamo non si sbilanciava mai, dicendo solo: “ormai è andata così, ho lei”. Porto avanti questa “relazione” fatta di poche ore alla settimana per quasi 2 anni, relazione che continua fino a quando lui non va a convivere con la fidanzata che dalla città in ...

