La voce di Darth Vader continuerà a vivere grazie ad una intelligenza artificiale ucraina (Di lunedì 26 settembre 2022) Se ne occuperà una startup ucraina che ha già ringiovanito la voce dell'attore James Earl Jones che per 45 anni ha prestato la voce a Darth Vader. Jones si ritira e il palcoscenico è tutto dell'IA....

