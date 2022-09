Italexit è quasi fuori… dal Parlamento Il partito di Gianluigi Paragone lontano dal quorum

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 settembre 2022)fuori dal. Quando le sezioni scrutinate sono più dei due terzi, il movimento diè moltodalla soglia del 3%. Così come la lista di un altro ex M5s, ovvero Luigi Di Maio. Che con il suo Impegno Civico è al di sotto dell’1%. Perle percentuali in Senato sono sotto al 2%. Intervistato dal Tg di La7,ha dato la colpa all’astensione: «La nostra scommessa era di superare la soglia di sbarramento. Speravamo in un’affluenza decisamente superiore. Non credo sia un bene per la democrazia un’affluenza così bassa. C’è un paese preoccupato che non trova nella proposta politica né una risposta né una spinta per andare al voto». Per l’ormai ex senatore M5s «è una spia rossa sul cruscotto della ...