Inter, Brozovic rischia un mese di stop (Di lunedì 26 settembre 2022) Si ferma pure Brozovic. Il centrocampista dell'Inter si è infortunato nel corso del match di Nations League tra Croazia e Austria. La federazione croata ha comunicato l'esito degli accertamenti effettuati dal nerazzurro che ieri sera è uscito dopo appena 18 minuti di gioco: lesione parziale del flessore della coscia sinistra La risonanza magnetica ha confermato le sensazioni negative. In attesa di effettuare nuovi controlli a Milano, la paura è che debba rimanere fermo un mese. O, nella migliore delle ipotesi, tre settimane.

