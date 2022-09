Grande Fratello Vip 7: la brutta figura di Elenoire Ferruzzi (Di lunedì 26 settembre 2022) In meno di una settimana Elenoire Ferruzzi mette in piedi, grazie alla sua ira nei confronti di Luca Salatino, colpevole, a suo dire, di amarla ma di vergognarsene, un siparietto a cui speravamo di non assistere Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 settembre 2022) In meno di una settimanamette in piedi, grazie alla sua ira nei confronti di Luca Salatino, colpevole, a suo dire, di amarla ma di vergognarsene, un siparietto a cui speravamo di non assistere

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - CaputoDavide185 : RT @_GrayDorian: Questa sera nella casa del Grande Fratello Vip entrerà un nuovo concorrente: Luigi #DiMaio #ElezioniPolitiche22 #Elezioni… - ambiendator : RT @_GrayDorian: Questa sera nella casa del Grande Fratello Vip entrerà un nuovo concorrente: Luigi #DiMaio #ElezioniPolitiche22 #Elezioni… -