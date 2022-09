Fiumicino | Ciocchetti FdI eletto alla Camera | “Lavorerò per mantenere gli impegni presi”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 settembre 2022)– “Sono felice e onorato di poter annunciare la mia elezionedei Deputati come rappresentate del collegio uninominale del Lazio 2 – U06 in rappresentanza dei territori di dei municipi XI, XII di Roma e del Comune di. Come più volte annunciato durante la campagnarale, terrò ben saldo il rapporto con il territorio che mi ha. Chi mi conosce sa che ho sempre instaurato legami intensi e di fiducia con l’rato e con il territorio di riferimento. 11.000 voti di distacco dal mio avversario e la netta vittoria in un collegio definito quasi blindato per il centrosinistra laziale, sono per me una grande responsabilità politica”. Lo afferma Luciano(FdI), dopo la pubblicazione dei risultati ...