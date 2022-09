Federico Rossi, primo atleta in carrozzina sullo Stelvio “Un traguardo per tutti coloro che soffrono di disabilità” (Di lunedì 26 settembre 2022) La cima era solo il traguardo. “Portare idealmente fin lassù tutti coloro che soffrono di disabilità molto più gravi e che non possono praticare alcuno sport”, l’obiettivo più profondo. Federico Rossi, 28 anni, atleta vicentino, e una grande impresa da portare a compimento. Ha percorso venticinque chilometri in salita e superato 48 tornanti su una sedia a rotelle, con la sola forza delle braccia, fino a raggiungere cima Coppi sul passo dello Stelvio. Per raggiungere i 2.758 metri della ‘cima’ simbolo per i ciclisti, ha impiegato sette ore, 57 minuti e 46 secondi, contro le 9 ore che aveva programmato. Il giovane ha raccontato che il suo obiettivo andava ben oltre lo Stelvio. La storia di Federico ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 settembre 2022) La cima era solo il. “Portare idealmente fin lassùchedimolto più gravi e che non possono praticare alcuno sport”, l’obiettivo più profondo., 28 anni,vicentino, e una grande impresa da portare a compimento. Ha percorso venticinque chilometri in salita e superato 48 tornanti su una sedia a rotelle, con la sola forza delle braccia, fino a raggiungere cima Coppi sul passo dello. Per raggiungere i 2.758 metri della ‘cima’ simbolo per i ciclisti, ha impiegato sette ore, 57 minuti e 46 secondi, contro le 9 ore che aveva programmato. Il giovane ha raccontato che il suo obiettivo andava ben oltre lo. La storia di...

