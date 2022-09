Elezioni, Letta non si ricandiderà al Congresso del PD (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario del PD commenta, al Nazareno, i risultati deludenti. Letta ha dichiarato che non si ricandiderà al Congresso PD Il giorno dopo è sempre un trauma. Per il Partito Democratico è tempo di fare un’analisi ben approfondita e un mea culpa che, allo stesso tempo, sa di rifondazione impossibile da rimandare. Il leader del PD, Enrico Letta, dopo la sconfitta ha parlato dal Nazareno in conferenza stampa, commentando i risultati deludenti del partito. E, soprattutto, ha rivelato che a causa di questa sconfitta, il primo a pagare sarà lui. “Gli italiani e le italiane hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta. L’Italia avrà un governo di destra, la tendenza emersa in Svezia è confermata anche in Italia. È un giorno triste, ci aspettano giorni duri.” ha dichiarato Letta. “Oggi il PD, pur ... Leggi su zon (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario del PD commenta, al Nazareno, i risultati deludenti.ha dichiarato che non sialPD Il giorno dopo è sempre un trauma. Per il Partito Democratico è tempo di fare un’analisi ben approfondita e un mea culpa che, allo stesso tempo, sa di rifondazione impossibile da rimandare. Il leader del PD, Enrico, dopo la sconfitta ha parlato dal Nazareno in conferenza stampa, commentando i risultati deludenti del partito. E, soprattutto, ha rivelato che a causa di questa sconfitta, il primo a pagare sarà lui. “Gli italiani e le italiane hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta. L’Italia avrà un governo di destra, la tendenza emersa in Svezia è confermata anche in Italia. È un giorno triste, ci aspettano giorni duri.” ha dichiarato. “Oggi il PD, pur ...

